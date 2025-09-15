Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer kollidiert mit einem Auto und stirbt. Die Ursache war wohl ein Vorfahrtsverstoß.

Melle - Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß tödlich verletzt worden. Er kollidierte am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr bei Melle (Landkreis Osnabrück) mit einem Auto, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Es habe sich um einen Vorfahrtsverstoß in einem Einmündungsbereich gehandelt. Genaueres war bisher nicht bekannt.