Die Menschen in Sachsen sollten sich zum Start der Woche und in den kommenden Tagen die Regenjacken bereitlegen. Denn abseits von sonnigen Phasen kommt es immer wieder zu Schauern und starkem Wind.

Dresden - Die Menschen in Sachsen müssen sich auf ungemütliches Wetter einstellen. Der Tag beginnt mit vielen Wolken und regional mit Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Vereinzelt gewittert es. Dazu weht örtlich starker Wind. Ab Mittag beruhigt sich das Wetter langsam, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25 Grad, im Bergland 18 bis 22 Grad.

Trocken und bewölkt geht es in der Nacht zum Dienstag weiter. Es kühlt ab auf 13 bis 8 Grad. Der Dienstag startet mit Wolken und Sonne, nachmittags ziehen wieder einzelne Schauer auf. Dabei kann es sehr windig werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 21, im Bergland bei 14 bis 18 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch fällt bei dichten Wolken etwas Regen, die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad. Ähnlich geht es am Mittwoch weiter: Viele Wolken und lokale Regenfälle sind angekündigt. Bei teils starkem Wind liegen die Temperaturen maximal bei 18 bis 21, im Bergland bei 14 bis 19 Grad.