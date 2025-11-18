weather regenschauer
Der Biker übersah ein entgegenkommendes Fahrzeug. Er starb später in einem Krankenhaus. Wie es dem Autofahrer geht.

Von dpa 18.11.2025, 07:23
Der Autofahrer wurde leicht verletzt. (Symbolbild)
Der Autofahrer wurde leicht verletzt. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Wilsum - Bei einem Unfall mit einem Auto ist ein Motorradfahrer gestorben. Der 42-Jährige war am Montagnachmittag bei Wilsum nordwestlich von Nordhorn unterwegs, als er beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto übersah, wie die Polizei mitteilte. Schwerst verletzt kam der Biker in ein Krankenhaus, wo er später starb. Der 31 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Unfallstelle war mehrere Stunden gesperrt. Die Beamten schätzten den Schaden auf 20.000 Euro.