Ein Transporter überschlägt sich auf der A10, kurz darauf kommt es zu einem zweiten Unfall auf der Autobahn. Insgesamt sind elf Menschen verletzt.

Oberkrämer - Zwei Unfälle auf der Autobahn 10 bei Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) haben zahlreiche Verletzte gefordert. Ein 59-Jähriger kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus, wie die Polizeidirektion Nord mitteilte. Insgesamt wurden demnach drei weitere Menschen schwer und sieben leicht verletzt.

Der erste Unfall passierte am Montagnachmittag auf der A10 zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Autobahnkreuz Oranienburg in Richtung Prenzlau, wie es hieß. Ein 28-Jähriger kam laut Polizei mit einem Transporter von der wohl nassen Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich zweimal und landete im Böschungsgraben. Neben ihm saßen demnach sieben weitere Menschen im Transporter, drei wurden schwer und vier leicht verletzt.

Kind kommt ins Krankenhaus

Etwa zehn Minuten später stockte hinter der Unfallstelle der Verkehr, wie es hieß. Ein 29-Jähriger musste deshalb abbremsen, lenkte das Auto den Angaben zufolge nach rechts und kollidierte dort mit dem Auto eines 59-Jährigen. Dieser wurde laut Polizei lebensgefährlich verletzt. Der 29-Jährige, seine 28 Jahre alte Beifahrerin und ein zweijähriges Kind, das im Auto war, kamen demnach mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Autobahn war laut Polizei etwa viereinhalb Stunden in Richtung Prenzlau gesperrt, ein zehn Kilometer langer Stau bildete sich. Ein Gutachter war vor Ort.