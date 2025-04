Ein Autofahrer versucht, auf der Landstraße eine Kolonne zu überholen - und kollidiert mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der Zweiradfahrer stirbt noch am Unfallort.

Dassel - Das Überholmanöver eines entgegenkommenden Autos hat einem Motorradfahrer im Landkreis Northeim das Leben gekostet. Auf der Landstraße zwischen Dassel und dem Ortsteil Relliehausen hatte ein Autofahrer versucht, drei vor ihm fahrende Fahrzeuge zu überholen, wie die Polizei berichtete. Dabei habe er das entgegenkommende Motorrad übersehen und war mit diesem zusammengestoßen.

Der 68-jährige Motorradfahrer sei noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben. Der Fahrer des Unfallautos selbst wurde den Angaben zufolge leicht verletzt, ebenso der Fahrer des Kleinkraftrades, das er gerade überholte. Die Landstraße wurde an der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt.