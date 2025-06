Nach dem 0:0 des BVB gegen Fluminense starten auch die weiteren Teams in Gruppe F in die Club-WM. Dabei holt der kommende Dortmund-Gegner einen Sieg mit Verspätung.

Orlando - Mamelodi Sundowns FC geht mit dem Rückenwind eines Auftaktsieges ins Club-WM-Duell mit Borussia Dortmund. Wenige Stunden nach dem 0:0 des BVB gegen Fluminense Rio de Janeiro holte das Team aus Südafrika ein 1:0 gegen Ulsan HD. Den einzigen Treffer erzielte Iqraam Rayners in der 36. Minute.

Das wegen eines Gewitters mit etwa einer Stunde Verspätung angepfiffene Spiel sahen laut FIFA-Angaben lediglich 3.412 Zuschauer im Stadion des MLS-Clubs Orlando City, das ein Fassungsvermögen von 25.500 Plätzen hat. Die US-Nachrichtenagentur AP berichtete zunächst von weniger als 1.000 Menschen auf den Rängen.

Das Team von Mamelodi Sundowns hatte erst vor kurzem zum 18. Mal den Titel in der Premiership geholt und trifft am Samstag auf den BVB. Das letzte Spiel der Dortmunder in der Gruppenphase in Gruppe F ist dann das Duell mit dem südkoreanischen Erstligisten Ulsan am 25. Juni.