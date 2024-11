Calbe - Ein Motorradfahrer ist auf einer Straße im Salzlandkreis von der Straße abgekommen und gegen die Wand eines Einfamilienhauses geschleudert. Der 34-Jährige erlag noch am Unfallort in Tippelskirchen, einem Ortsteil der Stadt Calbe, seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war er Freitagabend in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen und gegen eine Baumreihe hindurch an die Hauswand geprallt. Die L63 war etwa viereinhalb Stunden gesperrt. Ein Unfallgutachter habe die Arbeit aufgenommen, hieß es.