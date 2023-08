Neuruppin - Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist mit seiner Maschine im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann fuhr am Samstagnachmittag von Wulkow in Richtung Schönberg, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und nach links von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach sei eine überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für den Kontrollverlust gewesen. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei schätzt den entstanden Sachschaden auf etwa 15.000 Euro.