Im Landkreis Verden überquert ein 87-Jähriger in seinem Rollstuhl die Fahrbahn - laut Zeugenaussagen überraschend. Ein junger Autofahrer bremst direkt. Er kann den Zusammenstoß aber nicht verhindern.

Das Unfallopfer wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Dörverden - In Dörverden (Landkreis Verden) ist ein 87 Jahre alter Rollstuhlfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann habe die Straße im Ortskern sehr plötzlich überqueren wollen, sagte ein Polizeisprecher. Ein 21 Jahre alter Autofahrer habe daraufhin sofort gebremst, um einen Unfall zu verhindern. Trotzdem stieß sein Auto mit dem 87-Jährigen zusammen. Der aus dem Rollstuhl gestürzte Herr wurde nach dem Unfall am Sonntagmorgen in ein Krankenhaus gebracht.