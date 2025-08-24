Einem 24 Jahre alten Motorradfahrer wird die Vorfahrt genommen, es kommt zum Unfall. Aber dann läuft alles etwas anders als erwartet für den 24-Jährigen - und die Polizei ermittelt gegen ihn.

Ein 24-Jähriger hat einen Unfall mit seinem Motorrad. Allerdings ist das Motorrad nicht zugelassen, einen Führerschein hat er auch nicht - jetzt ermittelt die Polizei. (Symbolbild)

Bramsche - Kein Führerschein, falsches Kennzeichen, ein positiver Drogentest, vermutlich zu schnell gefahren und dann auch noch ein Unfall: Einem 24 Jahre alten Motorradfahrer stehen knapp ein halbes Dutzend Ermittlungsverfahren bevor. Am Freitagnachmittag habe eine 61-Jährige mit ihrem Wagen nach links abbiegen wollen und dabei den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß. Der 24-Jährige flüchtete noch vor dem Notruf zu Fuß, die Autofahrerin blieb unverletzt.

Zeugenaussagen deuteten darauf hin, dass der Motorradfahrer möglicherweise zu schnell fuhr, wie die Polizei mitteilte. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen des Motorrades auf ein anderes Fahrzeug zugelassen war - das Motorrad war zudem außer Betrieb gesetzt. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 24-Jährige verletzt war, suchte die Polizei mit mehreren Streifenwagen, einer Drohne und der Hilfe der Feuerwehr nach ihm.

Wenig später trafen ihn die Beamten zu Hause an. Der Verletzte versuchte noch, über den Balkon zu flüchten. Ein Drogen-Vortest reagierte positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC, eine Blutprobe wurde entnommen. Einen Führerschein hatte er nicht. Das Motorrad wurde beschlagnahmt.