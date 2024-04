Flöha - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Staatsstraße bei Flöha im Landkreis Mittelsachsen gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam der 43-Jährige am Montagnachmittag in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Daraufhin sei er über einen Acker bis zur Kante eines Erdwalls gefahren und anschließend etwa 25 Meter über die darunterliegende Bundesstraße 173 in eine gegenüberliegende Böschung geflogen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und starb noch am Unfallort. Seine 50 Jahre alte Sozia wurde schwer verletzt. Der Schaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt. Sowohl die Staatsstraße als auch die B173 waren im Bereich der Unfallstelle bis 21.30 Uhr voll gesperrt.