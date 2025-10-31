Ein Zusammenstoß am Ortsausgang von Pennewitz endet für einen 47-jährigen Motorradfahrer mit schweren Verletzungen. Wie kam es zu dem Unfall?

Pennewitz - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Pennewitz (Ilm Kreis) schwer verletzt worden. Ein 86-jähriger Autofahrer habe die Vorfahrt des von rechts kommenden Motorradfahrers am Ortsausgang missachtet, teilte die Polizei mit. Beide Fahrzeuge krachten demnach ineinander. Der 47-jährige Motorradfahrer kam mit dem Rettungswagen in ein Klinikum. Der Autofahrer blieb unverletzt.