Liebstadt - Ein Motorradfahrer ist in der Sächsischen Schweiz schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 25-Jährige am Dienstagabend auf der S176 Richtung Liebstadt unterwegs. Er kam mit seiner Maschine aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum sowie einen Baumstumpf.