Motorrad überholt: Zusammenstoß mit zwei Schwerverletzten

Wiefelstede - Bei einem missglückten Überholversuch in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) sind ein 20-jähriger Motorradfahrer und seine 18-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Der junge Fahrer wollte am Samstag in einer Rechtskurve einen Lastwagen überholen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Trotz eines Ausweichmanövers der 60 Jahre alten Autofahrerin ließ sich eine Berührung der beiden Fahrzeuge nicht mehr vermeiden. Daraufhin verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine.

Der 20-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, seine 18-jährige Beifahrerin musste per Rettungshubschrauber transportiert werden. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer verletzten sich nach Angaben der Polizei nur leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle an der Oldenburger Landstraße war für mehr als drei Stunden voll gesperrt.