Polizei und Rettungskräfte werden auf die Herrmannstraße gerufen. Dort wurde eine Fußgängerin von einem Motorrad erfasst.

Die Frau erlitt Kopf- und Beinverletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Berlin - Eine Fußgängerin ist in Berlin-Neukölln von einem Motorrad angefahren und schwer verletzt worden. Ein Motorradfahrer fuhr am Freitagnachmittag auf der Hermannstraße an wartenden Autos vorbei, wie die Polizei mitteilte. Demnach lief die 54 Jahre alte Fußgängerin kurz vor der Delbrückstraße plötzlich zwischen den wartenden Wagen auf die Straße.

Laut Polizei wollte die Frau die Straße überqueren, dann wurde sie angefahren. Sie stürzte gegen ein wartendes Taxi. Die 54-Jährige wurde mit Kopf- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.