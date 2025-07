Anfang April werden zwei Männer in der Gemeinde Stuhr von Schüssen aus einem fahrenden Auto getroffen und schwer verletzt. Nun meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg.

Mordkommission fasst Tatverdächtige nach Schüssen in Stuhr

Zwei Männer waren Anfang April durch Schüsse aus einem fahrenden Auto in der Gemeinde Stuhr schwer verletzt worden. Nun meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg. (Symbolbild)

Stuhr - Nach Schüssen auf zwei Männer im April in Stuhr nahe Bremen hat eine Mordkommission zwei Tatverdächtige gefasst. Ein Richter am Amtsgericht Verden erließ gegen die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 27 und 33 Jahren Haftbefehl, wie die Polizei Diepholz und die Staatsanwaltschaft Verden gemeinsam mitteilten. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft. Gegen die Männer wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Zu Hintergründen, etwa zum Motiv, machte die Polizei mit Verweis auf laufende Ermittlungen keine weiteren Angaben.

Was in Stuhr passiert war

Anfang April waren zwei Männer im Alter von 54 und 67 Jahren durch Schüsse aus einem fahrenden Auto schwer verletzt worden. Nach früheren Angaben der Polizei standen die Opfer zusammen mit Freunden auf einem Grundstück in Gehwegnähe und wurden an den Beinen getroffen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug, aus dem geschossen wurde, fuhr danach davon. Zeugen hatten ausgesagt, dass mehrere Personen darin gesessen haben sollen. Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Nach der Tat hatte die Polizei eine Mordkommission mit dem Namen „Container“ eingesetzt. Durch intensive Ermittlungen der Mordkommission seien die beiden Tatverdächtigen aus Bremen nun identifiziert worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Einsatzkräfte aus Bremen und Hamburg sowie von der Polizeiinspektion Diepholz nahmen die Männer demnach bei einem gezielten Zugriff am Dienstagnachmittag fest.