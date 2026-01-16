Im vergangenen Sommer stirbt eine Rentnerin in Brotterode. Jetzt steht eine Nachbarin vor Gericht. Weshalb spricht die Staatsanwaltschaft von einer besonders grausamen Tat und Habgier?

Meiningen - Nach dem gewaltsamen Tod einer Rentnerin in Brotterode sitzt jetzt eine 50-Jährige auf der Anklagebank. Ihr wird Mord vorgeworfen, am Freitag (9.00 Uhr) beginnt vor dem Landgericht Meiningen der Prozess. Die Angeklagte soll im vergangenen Juni eine 78 Jahre alte Nachbarin in den Keller gelockt haben. Dort habe sie zunächst mit einer Flasche auf den Kopf der Frau geschlagen, sie dann gewürgt und mit einem Messer auf sie eingestochen. Danach hat die Angeklagte laut Staatsanwaltschaft aus der Wohnung der Rentnerin deren EC-Karte gestohlen und damit Geld abgehoben.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft handelte die Frau grausam, aus Habgier und zur Ermöglichung einer Straftat. Sie sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Für das Verfahren sind bis Anfang März noch neun weitere Termine angesetzt.