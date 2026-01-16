weather wolkig
  3. Musik: ESC-Bewerber Fischer: Mama ist größter Fan und Kritikerin

Mit einem Mix aus Italo-Pop und osteuropäischen Beats will das Duo Ragazzki erst in Deutschland und dann beim ESC in Wien überzeugen. Vorab verrieten die beiden, wo am meisten Unterstützung herkommt.

Von dpa 16.01.2026, 04:30
Zusammen mit David „Miirtek“ Starosciak (l.) will der aus Salzgitter stammende Marti Fischer (r.) Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Claudius Pflug/ARD/SWR/dpa

Köln - Für den ESC-Bewerber und YouTuber Marti Fischer kommt das wichtigste Feedback zu seiner Arbeit vor allem aus der Familie. „Mein größter Fan und gleichzeitig größte Kritikerin ist meine Mutter“, sagte der 35-jährige gebürtige Niedersachse der Deutschen Presse-Agentur. Fischer („Barbaras Rhabarberbar“) ist Teil des neu gegründeten Duos Ragazzki, das sich als eines von neun Musik-Acts darum bewirbt, Deutschland im Mai beim Eurovision Song Contest (ESC) in Wien zu vertreten. 

Der durch YouTube-Videos bekanntgewordene Fischer kommt aus Salzgitter, lebt aber schon länger in Berlin. Zusammen mit David „Miirtek“ Starosciak (33) aus Flonheim (Rheinland-Pfalz), will Fischer mit dem Gute-Laune-Song „Ciao Ragazzki“, einem Mix aus Italo-Pop und osteuropäischen Beats, überzeugen. Auch Starosciak gab im Gespräch an, dass viel Support aus der Familie kommt.