Die Rettungskräfte werden im Landkreis Nordhausen zu einem Unfall gerufen. Dort ist ein 19-Jähriger gegen einen geparkten Transporter gefahren. Was ist bislang bekannt?

Heringen/Helme - Ein Mopedfahrer ist in Heringen/Helme im Landkreis Nordhausen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 19-Jährige erlag nach dem Unfall im Ortsteil Auleben am Montagabend seinen Verletzungen noch am Unfallort, wie ein Polizeisprecher sagte.

Den Angaben zufolge starb der Mann kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Mopedfahrer aus bislang ungeklärtem Grund gegen einen geparkten Kleintransporter. Weitere Details zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.