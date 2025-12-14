Damit sie ihr Gemüse und andere regionale Agrarerzeugnisse besser an Kunden bringen können, können Landwirte und Co. nun Fördergelder beantragen. Wie das funktioniert und um welche Summe es geht.

Ein neues Förderprogramm soll Thüringer Landwirten helfen, ihre Produkte etwa auf Messen besser zu bewerben. (Symbolbild)

Erfurt - Um den Absatz von Thüringer Agrarprodukten zu steigern, hat das Land ein neues Förderprogramm aufgelegt. Dafür stehen jährlich 400.000 Euro zur Verfügung, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Gelder winken demnach etwa für die Teilnahme an Messen und Warenbörsen, für Produktpräsentationen auf Märkten oder Ausstellungen sowie für die Veröffentlichungen zur Information der Verbraucher.

„Wir wollen die Marktposition unserer hochwertigen Thüringer Lebensmittel und damit die regionale Wertschöpfung stärken“, sagte Landwirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU).

Wer auf Fördergelder hoffen darf und wo sie beantragt werden

Kleine und mittlere Thüringer Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft sowie des Gartenbaus können Fördermittel beantragen. Unter anderem sind auch Absatzförderorganisationen und Verbände der Ernährungswirtschaft berechtigt. Die Anträge können ab sofort beim Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum gestellt werden. Details zu den Bedingungen und Formulare finden sich auf der Website des Landesamts.