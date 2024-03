Nach Fischbrötchen-Klau Kampf gegen Diebstahl: Möwen an der Ostsee dürfen abgeschossen und Nester zerstört werden

Die Vielzahl der Silbermöwen an Nord- und Ostsee hat sich zu einem großen Problem entwickelt: Die Vögel machen Lärm und klauen Essen, was Anwohner, Gastronomen und Touristen stört. Eine Gemeinde in Dänemark greift durch.