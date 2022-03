Tolle Tipps für den Ostsee-Urlaub

Ostsee – Verglichen mit anderen Weltmeeren ist die Ostsee mit 415.000 Quadratkilometern relativ klein. Abwechslung bieten Orte am Binnengewässer dennoch. Jährlich zieht es über sechs Millionen Besucher an die deutsche Ostsee. Sehenswürdigkeiten, Fahrradrouten, Wassersportaktivitäten und Fischbrötchen prägen Urlaube am Binnengewässer.

Strandurlaub oder Sightseeing?

Ob Aktivurlaub oder Erholung: An der Ostsee ist beides möglich. Fahrradwege ziehen sich durch die Landschaft, Dünenlandschaften laden zu Strandspaziergängen ein und der Wind bietet sich für das Windsurfen auf dem Meer an. Für Erholung und Ruhepausen eignen sich die geschützten Strandkörbe hervorragend.

Doch nicht nur Strandabschnitte der Ostsee bieten Raum für Urlaubsaktivitäten. Sightseeing ist ebenfalls ein Bestandteil des Urlaubes. Besuche im Klein Venedig Lübeck, der Stadt Zingst oder der Halbinsel Mönchgut empfehlen sich sehr. Abenteuerlustige können Lost Places wie Penemünde am Ostseestrand besuchen.

Ferienhaus oder Hotel?

Sowohl Hotels als auch Ferienwohnungen bieten ein schönes Ambiente, um an der Ostsee Urlaub zu machen. Rentner und junge Familien machen am liebsten Urlaub an der Ostsee. Um sich auch selbst verpflegen zu können und das Familienleben zu genießen, bieten sich Ferienwohnungen an. Diese müssen nicht teuer sein und können an den schönsten Orten liegen. Beliebte Ferienwohnungen zeichnen sich durch Komfort, einen schönen Standort, Verpflegungsmöglichkeiten und einer guten Erreichbarkeit aus.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Viele Ferienwohnungen an der Ostsee sind zudem so touristisch gelegen, dass ein Frühstücksservice bequem hinzugebucht werden kann. Die Brötchen werden so jeden Morgen frisch an die Haustür geliefert. Da kommt Urlaubsfeeling auf.

Beste Reisezeit für die Ostsee

Die Temperaturen müssen bei einem Ostseeurlaub mitspielen. Die schönsten Sonnenstunden können im Sommer in den Monaten Juni bis August an der Ostsee genossen werden. Wer Geld sparen möchte, kann bereits Ende Mai den Urlaub an der Ostsee buchen und genießen.

Wer nicht auf Strandurlaub aus ist, sondern vor allem die Landschaften genießen und Städte besichtigen möchte, kann auch im Herbst Spaß an der Ostsee haben.

Wohin an die Ostsee?

Die deutsche Ostseeküste erstreckt sich über eine Fläche von 2247 Kilometer. Die gesamte Strecke kann in einem Kurzurlaub nicht zurückgelegt werden. Urlauber müssen sich entscheiden, wo es für sie am schönsten ist.

Die Inseln Rügen, Usedom, Fehmarn, Hiddensee und Sylt zählen zu den beliebtesten Reisezielen an der Ostsee. Doch auch Lübeck und Warnemünde können passende Örtlichkeiten für den Ostseeurlaub darstellen.

Die schönsten Strände der Ostsee!

Schönste Urlaubsfotos und Erinnerungen können an den Stränden der Ostsee festgehalten werden. Die Lübecker Bucht, Warnemünde, Heiligendorf, der Timmendorfer Strand sowie der Strand in Schönberg und der Südstrand in Fehmarn sind für ihre atemberaubenden Kulissen bekannt.

Die passende Infrastruktur zum Strand finden Urlauber übrigens in Kühlungsborn. Dort grenzt eine Promenade den Strand vom Ortsleben ab. Die längste Strandpromenade Europas befindet sich hingegen auf der Insel Usedom. Reisende können über diese die Kaiserbäder abfahren und bis nach Polen radeln.

Die schönsten Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele

Die Ostsee bietet Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele für Kulturinteressierte, Familien, Aktivurlauber und Genießer. Der Nationalpark Jasmund auf Rügen ist ein gelungenes Ausflugsziel für Wanderer und bietet tolle Blicke auf die berühmten Kreidesteilklippen der Insel.

Kulturbegeisterte kommen in der Galileo Wissenswelt auf Fehmarn, dem Muschel Museum in Kalkhorst oder im Schifffahrtsmuseum in Rostock auf ihre Kosten. Auch der Marzipan Speicher in Lübeck ist einen Besuch wert.

Familien mit Kindern können auf dem Esel- und Landspielhof in Nessendorf eine gute Zeit verbringen. Tierische Highlights bietet zudem der Wildpark-MV in Güstrow und der Wildpark Eekholt in Heldmüden. Ein Tagestrip lohnt sich weiterhin in das Karls Erlebnisdorf in Warnsdorf oder in den Hansa-Park in Sierksdorf.

Fazit: Die interessantesten Orte erkunden

Die Ostsee bietet somit eine Reihe an fantastischen Ausflugszielen, die den Urlaub erlebnisreicher gestalten. Die Landschaft ist jedoch bereits Grund genug, um Urlaub an der Ostsee zu machen und unvergessliche Momente zu erleben.