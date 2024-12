Im Jahr 2002 wählte man ihn zum „Krawattenmann des Jahres“. Warum er sich heute eher in Ausnahmefällen formell korrekt kleidet, hat Johannes B. Kerner der dpa erzählt.

Hamburg/Güstrow - TV-Moderator und Journalist Johannes B. Kerner (60, „Der Quiz-Champion“) betrachtet es mit Gelassenheit, dass Männer immer seltener Schlips tragen. „Man kann auch in Turnschuhen dummes Zeug reden – aber auch im T-Shirt kluge Sachen sagen. Allgemein finde ich es ganz schön, dass man sich ein bisschen lässiger kleiden kann“, sagte Kerner der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. 2002 hatte ihn das Deutsche Krawatteninstitut in Krefeld zum „Krawattenmann des Jahres“ ernannt.

Es gebe für ihn allerdings Ausnahmen. „Das Weihnachtskonzert des Bundespräsidenten“ zum Beispiel. „Denn das entspricht sicher der Würde des hohen Staatsamtes meines Gesprächspartners“, sagte der vielseitige Medienmann. Das einstündige Weihnachtskonzert aus Güstrow, das Kerner moderiert, wird am 24. Dezember, 18.00 Uhr, im ZDF ausgestrahlt.

„Krawattenmann des Jahres“ sei er damals übrigens aus einem sehr speziellen Grund gewesen, verriet Kerner der dpa noch: „Ich habe mir die Liste der Preisträger angesehen und darauf den Namen Willy Brandt entdeckt. Da habe ich mir gedacht, den Titel kann ich nicht ablehnen.“