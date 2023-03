Königshain - Ein mobiler Blitzer ist in Königshain (Landkreis Görlitz) durch einen Brand zerstört worden. Es kam zu einer Explosion, in deren Folge die Teile der Messanlage durch die Luft geschleudert wurden und das Dach einer Scheune trafen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung, schließt aber auch einen technischen Defekt nicht aus. Demnach brach das Feuer am Sonntagmorgen aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bezifferte den Schaden an Blitzer und Scheune auf 150.000 Euro.