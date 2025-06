Wallhausen - Unbekannte haben an der Autobahn-Raststätte Helmetal im Landkreis Mansfeld-Südharz eine mobile Blitzeranlage mit Farbe beschmiert. Der Enforcement-Trailer bleibt aber weiter am Einsatzort in Fahrtrichtung Leipzig, das Messfenster konnte mit Reinigungsspray gesäubert werden, wie ein Polizeisprecher in Halle mitteilte. Zudem wurde eine Lackprobe entnommen. Die Schadenshöhe konnte bis jetzt nicht beziffert werden.