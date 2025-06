Magdeburg - Die meisten Steuererklärungen in Sachsen-Anhalt werden in digitaler Form abgegeben. Laut dem Finanzministerium in Magdeburg gingen im vergangenen Jahr insgesamt 822.369 Erklärungen für die Einkommensteuer ein. Der Anteil, der in Papierform abgegeben wurde, betrug demnach 20,4 Prozent. Im Jahr zuvor waren es noch 21,8 Prozent gewesen. Dabei gab es deutliche Unterschiede zwischen Arbeitnehmern und Rentnern, bei denen 23,8 Prozent auf die Papierform setzten, und Gewerbetreibenden und Selbstständigen, bei denen dieser Anteil nur bei 4,4 Prozent lag.