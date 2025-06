Berlin - Aus Sicht der Berliner Grünen-Fraktion gibt es in der Diskussion über Mobbing gegen einen homosexuellen Lehrer an der Carl-Bolle-Grundschule in Berlin-Moabit weiter zahlreiche offene Fragen. „Es besteht an verschiedenen Stellen noch Aufklärungsbedarf“, sagte der schulpolitische Sprecher der Fraktion, Louis Krüger, auf dpa-Anfrage.

„Hat die Senatorin einen Fehler gemacht, als sie ein Schreiben an sie nicht gelesen, sondern einfach weitergegeben hat?“, nannte Krüger ein Beispiel mit Blick auf Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU). Er wolle auch wissen, wie es sein könne, dass eine Beschwerde von jemandem bearbeitet werde, dem in derselben Beschwerde Befangenheit vorgeworfen worden sei.

Haben Beschwerdestrukturen versagt?

Außerdem müsse geklärt werden, welche Beschwerdestrukturen versagt hätten. „Für mich sind da nach wie vor viele, viele Fragen offen, ich habe das Gefühl, es werden immer mehr“, sagte Krüger.

An der Schule ist der Lehrer Oziel Inácio-Stech nach eigenen Angaben von Schülern aus muslimischen Familien monatelang beschimpft, beleidigt und gemobbt worden.

Er beklagt zudem Mobbing und falsche Vorwürfe durch eine Kollegin. Er kritisierte Schulleitung, Schulaufsicht und Bildungsverwaltung und sprach in dem Zusammenhang von einem „kompletten Systemversagen“.

Grüne wollen Akteneinsicht nehmen

Drei Mitglieder der Grünen-Fraktion werden am 30. Juni die Möglichkeit nutzen, die Akten zu dem Vorgang anzusehen, wie Krüger ankündigte - er selbst sowie die Sprecherin für Antidiskriminierung, Tuba Bozkurt, und Taylan Kurt, in dessen Wahlkreis die Schule liegt.

Bildungssenatorin Günther-Wünsch hatte Anfang Juni im Bildungsausschuss zu dem Thema Stellung genommen und darauf hingewiesen, der Fall sei komplex. Den Vorwurf, es habe im Umgang mit der Lehrkraft kollektives Versagen gegeben, wies sie zurück. Außerdem hatte sie die Abgeordneten dazu aufgefordert, Einsicht in die Akten zu nehmen.