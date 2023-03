Dresden - Mittelständische Unternehmen sind in Sachsen mit Abstand die wichtigsten Arbeitgeber. 72 Prozent aller Beschäftigten verdienten ihr Geld in kleinen und mittleren Unternehmen mit weniger von als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, teilte das Wirtschaftsministerium in Dresden am Mittwoch mit. 61 Prozent des landesweiten Umsatzes würden von mittelständischen Firmen gemacht.

Wie dominierend die kleineren Firmen in Sachsen sind, zeigen weitere Zahlen aus dem Standortreport des Ministeriums: Von den knapp 133.000 Betrieben im Freistaat haben 95 Prozent weniger als 50 Beschäftigte. 77 Prozent aller Firmen haben sogar weniger als 10 Mitarbeiter.

Sachsen habe zudem eine überdurchschnittlich hohe Handwerkerdicht, so das Wirtschaftsministerium. Der Wert von 13,9 Betrieben auf 1000 Einwohner liege klar über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 12,4 Betrieben auf 1000 Einwohner.