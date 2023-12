Magdeburg - Der Mittelstand in Sachsen-Anhalt hält die Erhöhung der Lastwagenmaut für einen schweren Fehler. Sie sei ein weiterer Schlag gegen den Wirtschaftsstandort allgemein und gegen die Logistikbranche, sagte Peter Martini vom Verband der mittelständischen Wirtschaft in Sachsen-Anhalt. „Der C02-Zuschlag, der die Lkw-Maut nahezu verdoppelt, wird den gerade hier so wichtigen Logistikstandort und die Konsumenten hart treffen.“ Dies werde auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben.

Seit Freitag ist ein Aufschlag auf die Lkw-Maut auf Bundesstraßen und Autobahnen fällig. Dieser beträgt 200 Euro je Tonne CO2. Dadurch erhöht sich nach Angaben des bundeseigenen Betreibers Toll Collect beispielsweise in der günstigsten Lkw-Klasse die Mautgebühr je Kilometer von 19 auf 34,8 Cent. Das Bundesverkehrsministerium bezeichnet die Auswirkungen auf die Verbraucherpreise als marginal.