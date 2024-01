Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat den US-Amerikaner Jhonathan Dunn verpflichtet. Das gab der Verein aus Weißenfels am Mittwoch bekannt. Der 25 Jahre alte und 1,93 Meter große Shooting Guard kommt vom mexikanischen Meister Fuerza Regia Monterrey und unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende. Mit der Verpflichtung des Distanzwurfspezialisten aus Texas reagiert der MBC auf eine Schwäche im bisherigen Saisonverlauf: Mit 8,5 Dreiern pro Partie und einer Trefferquote von 30,1 Prozent von jenseits der 6,75-Meter-Markierung sind die Wölfe Schlusslicht der Liga.

Dunn ist in der Bundesliga kein Unbekannter. Er spielte bei den MHP Riesen Ludwigsburg, mit denen er in der vergangenen Spielzeit das Halbfinale in der Meisterschaft und im Pokal sowie die Zwischenrunde in der Champions League erreichte. Mit durchschnittlich 13,2 Punkten in den beiden nationalen Wettbewerben war er zweitbester Korbschütze der Schwaben, weit mehr als die Hälfte seiner Punkte erzielte er mit Dreipunktewürfen.

Nach seiner Zeit in Ludwigsburg spielte Jhonathan Dunn für die Houston Rockets in der Summer League der NBA und mit dem polnischen Meister Wilki Morskie Szczecin in der Champions League. Im Dezember verhalf er dem mexikanischen Club Fuerza Regia Monterrey bei einem Kurzengagement zum Gewinn der Landesmeisterschaft. In fünf Spielen erzielte er 14,9 Punkte, seine Dreierquote dort betrug sogar 43 Prozent.