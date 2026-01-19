Mit einem Beil schlagen die Täter in einem Kasino auf einen Mitarbeiter und Geldkassetten ein. Wer die Maskierten sind, ist noch unbekannt.

Berlin - Ein Mitarbeiter eines Spielkasinos in Berlin-Reinickendorf ist von unbekannten Tätern schwer verletzt worden. Diese drangen laut Polizei in den frühen Morgenstunden in das Kasino ein und bedrohten den 53-Jährigen. Dabei versprühten sie den Angaben zufolge Reizgas und schlugen mit einem Beil auf den Mann sowie Geldkassetten ein.

Als sich der Mitarbeiter in einen Hinterraum rettete, flüchteten die beiden maskierten Täter unerkannt. Ob sie Beute machten oder nicht, ist bislang unklar. Rettungskräfte brachten den 53-Jährigen mit Augenreizungen und einer Hiebverletzung am Arm in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.