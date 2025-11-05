Zweimal innerhalb weniger Wochen beschädigen unbekannte Täter eine Trinkwasser-Anlage – auch mit Folgen für Bewohner mehrerer Orte. Das Motiv? Noch unklar.

Wegen der Manipulationen hatten Bewohner von zwei Ortschaften eine Weile lang kein Trinkwasser. (Symbolbild)

Saalfeld - Noch unbekannte Täter haben zweimal binnen mehrerer Wochen eine Trinkwasseranlage in Dorndorf (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) mutwillig beschädigt. In der Folge traten größere Mengen Wasser aus und Bewohner umliegender Orte hatten kein Trinkwasser, wie die Polizei mitteilte.

In den Abendstunden des 30. September sei die Anlage mit einem Weidepflock beschädigt worden. Rund 50.000 Liter Trinkwasser liefen ins Gelände und die Trinkwasserversorgung im Nachbarort Rödelwitz war für rund zwei Stunden unterbrochen, wie es hieß.

Rund drei Wochen später, am Abend des 20. Oktober, wurde den Angaben nach die Anlage in der gleichen Art und Weise erneut beschädigt. 25 Kubikmeter Wasser traten aus und die Ortslage Dorndorf konnte vorübergehend nicht versorgt werden.

Die Saalfelder Polizei nimmt Hinweise entgegen – unter der Telefonnummer 03672-417-1464. Dorndorf ist ein Ortsteil von Uhlstädt-Kirchhasel. In der Nähe befindet sich die Talsperre Engerda.