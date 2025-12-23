Rote Zipfelmütze, leuchtende Augen: Wie Schausteller Bedürftigen aus Weyhe mit kostenlosen Weihnachtsbäumen eine Freude bereiten - und was die Aktion so besonders macht.

Kirchweyhe - Mehr als ein Dutzend Weihnachtsbäume haben Schausteller auf dem Weihnachtsmarkt in Kirchweyhe (Landkreis Diepholz) an Bedürftige verschenkt. Aussteller hatten die Bäume gekauft; in den vergangenen Tagen sorgten sie für weihnachtliche Stimmung auf dem Marktplatz. Kurz vor Weihnachten und dem Ende des Weihnachtsmarktes im Ortsteil der Gemeinde Weyhe sollen die Nadelbäume nun Menschen mit wenig Geld eine Freude machen.

„Wir glauben, dass es die Menschen erreicht, die wirklich bedürftig sind“, sagte die Schaustellerin Kerstin Fischer, die die Aktion gemeinsam mit Kollegen organisierte. Die Idee dafür kam ihr und anderen Schaustellern bei einer gemütlichen Runde im Feierabend, wie Fischer der Deutschen Presse-Agentur erzählte.

Daraufhin informierte sie in einer Facebook-Gruppe für Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weyhe über die Aktion und nahm Kontakt zur Tafel auf, damit bedürftige Menschen davon erfahren. Während der Aktion lief sie mit einer roten Zipfelmütze über den Markt, damit Interessierte sie ansprechen konnten. Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Kirchweyhe endet am Abend des 23. Dezember.