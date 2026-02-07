Zweimal nacheinander hat der FC Bayern nicht gewonnen. Für Trainer Kompany ist es darum an der Zeit, im Spitzenspiel gegen Hoffenheim ein Zeichen zu setzen - und das mit „dem vollen Kader“.

München - Bayern-Trainer Vincent Kompany brennt darauf, nach einer intensiven Vorbereitung und mit „dem vollen Kader“ im Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim ein Zeichen der Stärke zu senden. „Die Energie im Training war top. Und wir haben diese Woche genossen“, sagte Kompany nach zuvor sieben Pflichtspielen in 21 Tagen. Die letzten zwei davon konnte der deutsche Fußball-Rekordmeister in der Bundesliga nicht gewinnen.

Der Spitzenreiter um die in dieser Woche zeitweise erkrankten Manuel Neuer und Harry Kane fiebert darum der wegweisenden Kraftprobe am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit dem formstarken Tabellendritten entgegen. Und das nach einer kompletten Trainingswoche, „die wir genossen haben“, wie Kompany hervorhob.

In der Allianz Arena treffen die beiden besten Offensivreihen der Bundesliga aufeinander, was ein Fußball-Spektakel erwarten lässt. „Wir haben Bock auf das Spiel“, sagte Kompany: „Wir haben immer gezeigt, wenn ein Gegner die Intensität bringen will, dann sind wir dabei. Das ist auch gut für die Fans.“

Hoffenheim wie „Phoenix aus der Asche“

Sportvorstand Max Eberl ergänzte: „Wir haben Lust auf ein Spiel gegen die TSG, die in dieser Saison für mich die Überraschungsmannschaft ist. Sie kommen gerade wie Phoenix aus der Asche und haben eine sehr spannende Mannschaft gebaut. Wir wollen gewinnen.“

Kompany blickt auch nicht unruhig auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund, der den Rückstand mit einem Sieg am Samstag beim VfL Wolfsburg sogar auf drei Punkte verkürzen könnte. „Ich bin nicht damit beschäftigt. Du musst in einer Tunnelphase sein, Spiel für Spiel, Schlag für Schlag.“ Ende des Monats kommt es für die Münchner auswärts zum direkten Duell mit dem BVB.