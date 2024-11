Goldenstedt - Bei einem Unfall mit einem Viehtransporter im Landkreis Vechta ist der Fahrer leicht verletzt worden. Der 42-Jährige kam nach Polizeiangaben am Morgen mit seinem mit rund 5.300 Hühnern beladenen Sattelzug in Goldenstedt von der Straße ab, als er wegen Gegenverkehrs und der engen Fahrbahn auf den Straßenrand fuhr. Der Transporter kippte auf dem durchweichten Fahrbahnrand auf die Seite. Die Feuerwehr barg den leicht verletzten Fahrer, der in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Tiere wurden der Polizei zufolge in einen anderen Lastwagen umgeladen. Einige Hühner überlebten den Unfall allerdings nicht. Am Transporter entstand hoher Sachschaden. Für die Aufräumarbeiten wurde die Straße über Stunden gesperrt.