Fünf Festnahmen Mit Hubschrauber und Hunden - Polizei stellt Kupferdiebe

Eine mutmaßliche Bande von Kupferdieben flüchtet im Landkreis Hildesheim vor der Polizei - erst in einem Auto, dann zu Fuß in ein Feld. Die Beamten rücken mit einem Großaufgebot an und werden fündig.