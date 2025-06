Erneut werfen Unbekannte in der Nacht Baustellenteile auf die A1. Was bisher bekannt ist.

Reeßum - In der Nacht haben Unbekannte erneut Gegenstände auf die Autobahn 1 bei Reeßum auf die Fahrbahn in Richtung Bremen geworfen. Dabei wurden insgesamt acht Autos beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Bereits die zweite Nacht in Folge

Obwohl die Polizei noch in der Nacht unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern fahndete, blieb die Suche bislang erfolglos. Es ist bereits die zweite Nacht nacheinander, in der Unbekannte Gegenstände von einer Autobahnbrücke auf die A1 werfen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten Unbekannte im Landkreis Harburg Verkehrsschilder und die Füße von Baustellenbarken von einer Brücke auf die A1 geworfen und dabei insgesamt 13 Autos beschädigt. Auch in dieser Nacht soll es sich bei den auf die Fahrbahn geworfenen Gegenständen um Teile einer Baustellenabsicherung handeln, so die Polizei.

Baumstamm auf Fahrbahn geworfen

In der ersten Nacht hatten Unbekannte außerdem noch einen Baumstamm auf die A7 geworfen. Als der Stamm auf die Richtungsfahrbahn Hannover fiel, konnte ein 33-Jähriger mit seinem Transporter nicht mehr ausweichen - der Stamm schlug in die Fahrzeugfront ein. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben nicht verletzt und hielt auf dem Seitenstreifen an.

Inzwischen hat die Polizei Heidekreis wegen der Vorfälle eine Sonderkommission gegründet und sucht wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und eines versuchten Tötungsdelikts im Falle des Baumstammwurfs nach den Tätern.