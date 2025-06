Der Software-Milliardär und Mäzen Hasso Plattner plant auf dem Gelände des ehemaligen Landtags in Potsdam ein neues Wissenschaftsprojekt. Bis 2035 soll der Uni-Campus fertig sein.

Potsdam - Mit Hilfe des Software-Milliardärs und Mäzens Hasso Plattner wird in den kommenden zehn Jahren ein neuer Universitäts-Campus in Potsdam geschaffen. Das teilten die Landesregierung und die Stiftung Hasso Plattner am Nachmittag mit. Er soll auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Potsdamer Brauhausberg entstehen.

Zur Verwirklichung der Pläne wird auch eine Task-Force eingerichtet, die Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Plattner leiten, wie es hieß. Zugleich soll das Hasso-Plattner-Institut - eine Informatik-Forschungseinrichtung - am Griebnitzsee zwischen Potsdam und Berlin erweitert werden.

Der 81-jährige Plattner, Mitbegründer des Software-Konzerns SAP, ist seit langem als Mäzen für Wissenschaft und Kunst aktiv. Der alte Brandenburger Landtag - inzwischen verfallen - und das Gelände in herausgehobener Lage sind nicht die erste Mega-Investition von Plattner in Potsdam.