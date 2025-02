Ex-Weltmeister Felix Sturm ist für ein erneutes Comeback nochmal in den Ring zurückgekehrt. In Neu-Ulm gewinnt er gegen einen sichtlich überforderten Gegner und nimmt nun den WM-Titel ins Visier.

Sieg in Neu-Ulm

Neu-Ulm - Der frühere Box-Weltmeister Felix Sturm hat bei seinem Comeback im Alter von 46 Jahren einen ungefährdeten Sieg gefeiert. Der Halbschwergewichtler gewann in Neu-Ulm gegen den komplett überforderten Benjamin Blindert (38) durch technischen Knockout in der dritten Runde.

Der Leverkusener Sturm, der zuletzt Anfang Dezember 2023 im Ring gestanden hatte, war in seinem 55. Profikampf von Beginn an der aktivere und technisch bessere Boxer. Der Athlet mit bosnisch-herzegowinischen Wurzeln war in seiner Karriere insgesamt fünfmal Weltmeister und nahm nach dem Sieg gegen Blindert seinen sechsten WM-Titel ins Visier.

„Dass wir uns bald sehen mit meinem sechsten WM-Titel“, sagte Sturm bei DAZN angesprochen auf seine Pläne: „Wir werden nichts überstürzen. Wir werden sehen, was machbar ist. Es ist eine extrem harte Gewichtsklasse, gar keine Frage.“

Sturm will Talente fördern

Sturm hatte vorher angekündigt, dass es für ihn „die letzte Saison“ als Profiboxer sei. Er wolle schon jetzt deutschen Nachwuchsboxern mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Ich habe früher als junger Boxer profitiert von Boxern wie Dariusz Michalczewski, den Klitschkos und anderen Top-Stars, die die Hallen gefüllt haben“, sagte er: „Ich hoffe, dass ich die Jungs jetzt auch mitziehen kann und dass sie von meiner Popularität profitieren werden.“