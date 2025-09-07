Radeburg - Ein stark betrunkener Mann ist mit einem Transporter in Schlangenlinien über die Autobahn 13 gefahren. Zeugen alarmierten am Freitag die Beamten, wie die Polizei mitteilte. Eine Kontrolle der Polizei am Parkplatz Am Finkenberg (Landkreis Meißen) habe einen Atemalkoholwert des 40-Jährigen von 4,2 Promille ergeben.

Die Beamten zogen den Führerschein des Mannes ein, ordneten eine Blutentnahme an und nahmen ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Gegen den Mann werde wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Der Transporter habe beide Fahrspuren in Richtung Berlin benutzt und sei teilweise nur Tempo 50 gefahren.

Ab einem Wert von 0,5-Promille ist das Autofahren in Deutschland verboten. Bei mehr als 1,1 Promille wird es wegen „absoluter Fahruntüchtigkeit“ zur Straftat. Laut Caritas beginnt bei über drei Promille Blutalkoholgehalt eine schwere akute Alkoholvergiftung, die im schlimmsten Fall zum Tod infolge eines Atemstillstands führen kann.