Nach einem Unfall auf einer Landstraße bei Oschersleben ermittelt die Polizei gegen einen 37-Jährigen: Er hatte laut Atemtest 2,76 Promille Alkohol im Blut.

Oschersleben - Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat sich mit seinem Wagen auf einer Landstraße bei Oschersleben (Landkreis Börde) überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, kamen der 37 Jahre alte Fahrer und sein 34 Jahre alter Mitfahrer mit leichten Verletzungen davon.

Den Angaben zufolge waren die beiden am Freitagnachmittag auf einer Landstraße aus Richtung Oschersleben unterwegs, als der Fahrer kurz vor dem Ortseingang Großalsleben die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto streifte zunächst einen Baum, überschlug sich anschließend und kam auf einem Acker zum Liegen.

Beide Insassen konnten sich mit Hilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 37-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.