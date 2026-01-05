Ein frostiger Wochenstart erwartet die Menschen in der Hauptstadtregion. Vor allem Autofahrer können mit glatten Straßen rechnen.

Berlin und Potsdam - Auf einen bewölkten Himmel und Minusgrade können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) den Tag über bei um die minus 1 Grad. Insbesondere Autofahrer können trotz wenig Neuschnees weiterhin mit Glätte auf den Straßen rechnen.

In der Nacht auf Dienstag fallen die Temperaturen auf bis zu minus 9 Grad. Zudem bleibe es den Tag über weitgehend trocken - Schnee werde eher nicht erwartet. Erst für die Nacht kündigte der DWD einzelne Schauer sowie strengen Frost an.

Etwas wechselhafter wird das Wetter laut DWD am Dienstag. Bei Temperaturen zwischen minus 3 und minus 1 Grad könne es in vereinzelten Schauern schneien. In der Nacht auf Mittwoch liegen die Tiefstwerte den Angaben nach bei bis zu minus 8 Grad.