  3. Tiefstwerte: Minus 12 Grad in Coschen: Bundesweit niedrigste Messung

Frostige Temperaturen beherrschen derzeit Brandenburg. Ein Tagesrekord wurde an der polnischen Grenze aufgestellt.

Von dpa 10.01.2026, 11:18
Besonders kalt war es in der vergangenen Nacht in Coschen. (Symbolbild)
Besonders kalt war es in der vergangenen Nacht in Coschen. (Symbolbild) Hannes P. Albert/dpa

Neißemünde - Im Südosten Brandenburgs haben die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Nacht zum Samstag bundesweit die niedrigste Temperatur gemessen. Mit Ausnahme des Brockens und der Zugspitze sei der Tiefstwert in Coschen (Landkreis Oder-Spree) an der Grenze zu Polen mit minus 12,1 Grad Celsius festgestellt worden, hieß es vom DWD. Die Temperatur wurde am frühen Morgen erreicht.