Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich von seinem langjährigen Regierungssprecher getrennt. Florian Engels soll ab Donnerstag im Wirtschaftsministerium tätig sein, teilte die Staatskanzlei am Vormittag mit. Zuvor berichtete die „Märkische Oderzeitung“ über die Personalentscheidung.

„Dieser Personalwechsel war schon seit Ende letzten Jahres geplant und zusammen mit Florian Engels vorbereitet worden“, hieß es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Der 65-Jährige will Ende des Jahres in den Ruhestand gehen.

Die „Märkische Oderzeitung“ berichtete, Engels habe für seinen potenziellen Nachfolger Vorschläge für eine offensivere Öffentlichkeitsarbeit gemacht und dabei wohl auch die Arbeit der Staatskanzlei kritisiert. Dazu äußerte sich Engels auf Anfrage nicht. „Ich bitte um Verständnis, dass ich mich zu Details meiner Entbindung von der Aufgabe als Regierungssprecher nicht äußere“, sagte er. Welche Funktion Engels künftig im Wirtschaftsministerium übernimmt, war auch noch unklar.

Seit 2016 war Engels Sprecher der Landesregierung in Potsdam und sozusagen die Stimme des Ministerpräsidenten. Zuvor war der gelernte Journalist in mehreren Ministerien tätig.

Ministerpräsident Woidke sagte laut Mitteilung: „In den fast zehn Jahren unserer Zusammenarbeit konnte ich mich jederzeit zu hundert Prozent auf ihn verlassen. Seine Professionalität habe ich hoch geschätzt und von seiner Expertise profitiert.“

Engels kam mit der Wende 1990 aus Bayern nach Berlin und lernte dort den späteren Ministerpräsidenten Matthias Platzeck kennen. Neun Jahre lang war er auch Sprecher von Platzeck, als dieser Brandenburgs Umweltminister war.

Das Kabinett will nun bis 1. Juni über eine Nachfolge im Amt des Regierungssprechers entscheiden, hieß es aus der Staatskanzlei.