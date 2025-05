Berlin - Die Eisbären Berlin gehen ohne Stürmer Gabriel Fontaine in die neue Saison. Der Kanadier verlässt den deutschen Meister nach nur einer Spielzeit und wechselt zum EHC Red Bull München. Dort unterschrieb der 28-Jährige einen Vertrag für die kommende Spielzeit, wie die Bayern mitteilten.

In seiner ersten DEL-Runde hatte Fontaine in 42 Spielen 19 Tore erzielt. In den Playoffs kamen noch einmal drei Treffer hinzu. „Wir hätten gerne mit Gabriel verlängert. Er hat in seiner ersten Saison in Deutschland direkt überzeugt und alle Erwartungen erfüllt“, äußerte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer in einer Mitteilung.