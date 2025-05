Bei Teupitz gerät ein Waldstück an der Autobahn in Brand. Der Einsatz endet glimpflich, doch die hohe Waldbrandstufe bleibt eine ernste Warnung.

In Südbrandenburg hat ein Waldbrand die Feuerwehr an die A13 gerufen. (Symbolbild)

Teupitz - Ein Waldbrand an der Autobahn 13 zwischen Baruth/Mark und Teupitz (Landkreis Dahme-Spreewald) hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, brannte eine rund 1.200 Quadratmeter große Fläche Waldboden in einem Kiefernwald nahe der Fahrbahn in Richtung Berlin. Die Feuerwehr konnte die Flammen am Nachmittag löschen. Zwischenzeitlich soll dichter Rauch über die Autobahn gezogen sein. In ganz Südbrandenburg gilt derzeit die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4.