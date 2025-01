Segen bringen und Gutes tun: Sternsinger besuchen Ministerpräsident Weil in Hannover. Mit Liedern und Engagement wollen sie ein Zeichen für Kinderrechte setzen.

Hannover - Rund 30 Sternsinger sind in die niedersächsische Staatskanzlei gekommen, wo sie von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) empfangen wurden. Als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet, brachten Kinder aus dem Bistum Osnabrück das Segenszeichen „20 * C + M + B + 25“ an und sangen vor dem Ministerpräsidenten.

Die Buchstaben stehen für den lateinischen Wunsch „Christus mansionem benedicat“ (deutsch: „Christus segne dieses Haus“). Nach ihrem Besuch in der Staatskanzlei machten die Sternsinger auch im Landtag Halt.

Die Aktion unterstützt nach eigenen Angaben in diesem Jahr unter anderem Projekte für Kinderrechte in Kenia und Kolumbien, etwa für Bildung, Schutz und Ernährung. Mit ihrem Engagement wollen die Sternsinger helfen, das Leben von Kindern weltweit zu verbessern.