Ein Mann gerät mit seinem Auto in einen Fluss. Er ist in dem Wagen gefangen – doch drei Männer springen ohne zu zögern ins Wasser, um zu helfen. Jetzt wurden sie für ihren Mut ausgezeichnet.

Seehausen/Magdeburg - Nach einem dramatischen Autounfall im vergangenen Sommer hat Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) drei Lebensretter ausgezeichnet. Das teilte das Ministerium mit.

Im Juni 2024 war ein damals 73-Jähriger in Seehausen (Landkreis Stendal) mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den Fluss Aland gestürzt. Das Fahrzeug drohte zu versinken, während der Fahrer im Inneren gefangen war. Die drei Männer zögerten nach Angaben des Innenministeriums nicht, sprangen ins Wasser und zogen das Auto mit vereinten Kräften näher ans Ufer. Dort gelang es ihnen demnach, eine Tür zu öffnen und den Fahrer aus dem Wagen zu befreien.

„Durch ihr entschlossenes und mutiges Eingreifen haben die drei Männer gezeigt, was Zivilcourage bedeutet“, sagte Zieschang laut einer Mitteilung. Ohne zu zögern, hätten sie ihr eigenes Wohl zurückgestellt, um das Leben eines Menschen in größter Not zu retten. „Ihr selbstloser Einsatz verdient höchsten Respekt und Anerkennung.“ Sie seien Vorbilder für die Gesellschaft.

Kurz nach der Rettung trafen Polizei und Rettungskräfte ein. Der Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und konnte vier Tage später wohlbehalten entlassen werden.