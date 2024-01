Dresden - Die sächsische Justizministerin Katja Meier (Grüne) wirbt für einen Job in der Justiz des Freistaates. An diesem Freitag will sie deshalb die Ausbildungs- und Berufsmesse „KarriereStart“ auf dem Dresdner Messegelände besuchen und gemeinsam mit Beschäftigten die vielfältigen Berufsmöglichkeiten ihres Ressorts vorstellen, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte. „Ein sicheres und innovatives Sachsen ist auf eine leistungsfähige Justiz angewiesen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, brauchen wir kluge und engagierte Köpfe, die in ihrem Beruf gesellschaftliche Verantwortung übernehmen möchten“, betonte die Ministerin.

Wer sich heute für einen Berufsweg in der sächsischen Justiz entscheide, habe hervorragende Karrieremöglichkeiten und moderne Arbeitsbedingungen in einem zunehmend digitalen Berufsalltag, argumentierte Meier. Die Chancen auf gute sowie sichere Arbeitsplätze und Karriereaussichten in der sächsischen Justiz seien derzeit so gut wie nie. Konkret können sich Interessierte für Ausbildungen oder duale Studienmöglichkeiten als Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, Justizfachwirt und Justizfachwirtin sowie Justizvollzugsbeamte bewerben. In diesem Jahr bildet auch die Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz erstmals selbst aus.