Dresden - Sachsens Gleichstellungsministerin Katja Meier (Grüne) sieht bei der Gleichstellung von Mann und Frau noch großen Handlungsbedarf im Freistaat. Frauen würden zwar in Sachsen einen gewichtigen Teil dazu beitragen, dass es eine vielfältige und leistungsfähige Wirtschaft gebe, erklärte die Grünen-Politikerin anlässlich des Internationalen Frauentags am Freitag. „Doch wenn wir auf den Anteil der weiblichen Führungskräfte schauen, auf die Entgeltgleichheit oder auf die Gründungstätigkeit im Freistaat, sind wir noch weit von wirklicher Parität entfernt.“ Diskriminierung, fehlende Vereinbarkeit von Familie oder Pflegeaufgaben und Beruf würden dazu beitragen, dass Frauen ihr Potenzial im Freistaat nicht komplett entfalten könnten, so Meier.

Am Samstag findet anlässlich des Internationalen Frauentags im Plenarsaal des Sächsischen Landtags eine Festveranstaltung zum Thema Frauen in der Wirtschaft statt.